‫الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا بعنوان "طرق تصنيع زيتون المائدة وتحديات التصدير"

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان "طرق تصنيع زيتون المائدة وتحديات التصدير" لعدد من المستثمرين والعاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة وكذلك لأصحاب مزارع الزيتون تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف الدكتور عاطف سعد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب .



يأتى ذلك إستمرارا للنشاط التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره فى خدمة المجتمع والذى يهدف الى زيادة القدرة الإنتاجية فى قطاع التصنيع الغذائى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد خلال مراحل التصنيع لإنتاج غذاء صحى امن بتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية.



أوضح عرفات أن مصر تعتبر من أوائل الدول فى إنتاج زيتون المائدة حيث يمثل زيتون المائدة 70 % من إجمالى إنتاج الزيتون كما إحتلت مصر المركز الأول عالميا عن محصول 2019/2020م والمعلن من قبل المجلس الدولى للزيتون.



وتتميز مصر بزراعتة أصناف عديدة من الزيتون منها اصناف زيتية حيث تحتوي على نسبة زيت من 15 - 20% و اصناف لزيتون المائدة, بالاضافة الى أصناف ثنائية الغرض تجمع بين صفات الاصناف السابقة وتحتوي على نسبة زيت بين 15 - 20%. تتميز ثمار أصناف زيتون المائدة بعدة صفات منها أن الثمار متوسطة الي كبيرة الحجم ـ سميكة اللب – جذابة المظهر ـ ذات قشرة ملساء ـ ذات قدرة عالية علي تحمل التداول ـ سهلة التصنيع ـ ذات نواة صغير ملساء غير ملتصقة باللحم - طعمها جيد بعد التصنيع وتتحمل الحفظ.



من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى رفع كفاءة العاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة وتدريبهم على كل ما هو جديد فى طرق تصنيع زيتون المائدة وكذلك تصنيع زيتون مؤكسد من الزيتون الأخضر بالإضافة الى التعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودة زيتون المائدة.



وضم البرنامج التدريبى عدد من الموضوعات الهامة منها مواصفات زيتون المائدة و الطرق الأساسية لتصنيع زيتون المائدة و الخطوات الرئيسية للحصول على زيتون مؤكسد من الزيتون الأخضر و تقييم جودة زيتون المائدة و الطرق الجديدة لتخليل أصناف الزيتون المصري و التصدير و القيمة المضافة لزيتون المائدة.