مصيف المنصورة الجديدة يستقبل زواره بأحدث وسائل الأمان والرفاهية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشي

بدأ مصيف مدينة المنصورة الجديدة، في استقبال زواره تزامنا مع بداية تجهيز الشاطئ فعليا، والاستعداد لتقديم كافة سبل الراحة للمصطافين المقبلين علي شاطئ المدينة الذكية التي أنشأتها الدولة المصرية، للاستمتاع بمنظر البحر وأجواء الكورنيش الذكى المصمم بطريقة عصرية ومطورة، وتتمتع المنصورة الجديدة بموقع جغرافى استراتيجى حيث تتطل على البحر الأبيض المتوسط

صرح "ياسر كحلة" نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن شاطئ المدينة مجهز تماما لاستقبال زواره سواء من داخل المدينة أو خارجها، حيث تم الاستعداد منذ بداية فصل الصيف، وتم توزيع أبراج مراقبه وتواجد عدد من السباحين التابعين لفريق انقاذ متكامل، تم التعاقد معهم بعد اداء اختبارات كفاءة عالية من قبل جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

ووجه "كحلة" رسالته لجميع المواطنين بزيارة المدينة والاستمتاع بمعالمها الحديثة الرائعة، حيث تم تصميم الكورنيش الخاص بالمدينة بأحدث النظم الحديثة، بطول 4.200 كيلومتر، بتكلفة 600 مليون جنيه حتي الآن، وجاري استكماله مع باقي مراحل المدينة الذكية ليصل إلي 15 كيلو متر، مؤكدا أنه تم تصميم الكورنيش ليتمتع بكل ما يبحث عنه المواطن حيث تم تخصيص حارة للمشاة "ممشي سياحي"، اضافه لوجود حارة "للدراجات الهوائية".

تحكم إلكتروني في كورنيش المدينة الذكية "المنصورة الجديدة"

ويتمتع كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بتحكم إلكترونى كامل فى كافه الخدمات والمرافق المتواجد على الكورنيش المصمم علي أحدث النظم.

وقال ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لـ "اليوم السابع" إنه بالرغم من أن كورنيش المنصورة الجديدة، صمم حديثا وما زال باقي الكورنيش تحت الإنشاء تزامنا مع العمل في المرحلة الثانية، حيث تم الانتهاء من 4.200 كيلومتر حتي الآن، بدأ عدد من المصطافين يتوافدون على ساحل وكورنيش المدينة، وهناك زيادة في الأعداد من الزوار، وذلك بسبب رؤيتهم التجهيزات الحديثة والتصميمات المميزة التي تتمتع بها المدينة، والكورنيش والشاطئ المجهز، ما يجعل زيادة في توافد الزوار إليها رفقة ذويهم وأسرهم للاستمتاع بأجواء المصيف الذكي.

وأكد "كحلة" أن الكورنيش مجهز وفق أحدث النظم ويعمل بالتحكم الإلكتروني، حيث تم تغطيته بأعمدة إنارة ذكية، وكاميرات مراقبة، إضافة لوجود عمليه ري إلكتروني للمساحة المنزرعة بطول الكورنيش، وري أنواع مختلفة من أجود أنواع الشجيرات، والتي تم اختيارها بعنايه فائقة، وأن هناك تفاصيل دقيقة يجب التدقيق بها للتأكد من حجم الأعمال والاهتمام داخل كل جزء من تفاصيل المدينة الذكية الجديدة

تصميم الكورنيش الذكي بطول الشاطئ للتعامل مع تغيرات المناخ

تم اختيار التصميم النهائي لكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، من ضمن عدد من التصميمات التي تم اقتراحها علي وزارة الإسكان، ليتم الانتهاء من اختيار التصميم الذي تم تنفيذه داخل المدينة وبلغ في مرحلته الأولي 4.200 كيلومتر حتي الآن، وجاري العمل علي الانتهاء من المساحة الكلية للكورنيش والبالغة 15 كيلو متر، تزامنا مع العمل في المرحلة الثانية من المدينة ليصل الكورنيش الي 15 كيلومتر بنفس التصميم الذي تم تنفيذه في المرحلة الاولي، بطول 4.200 كيلومتر، وتم اختيار التصميم النهائي للكورنيش من قبل وزارة الإسكان

وتم تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، للتعامل مع تغيرات المناخ، والعوامل الطبيعية حيث تم مراعاه وسائل المد والجزر علي الشاطئ، اضافة لتصميم وتنفيذ الكورنيش بارتفاع يصل الي 4 أمتار، عن سطح الشاطئ ليكون مناسبا للتغيرات المناخية المختلفة، ليحقق شاطئ المنصورة الجديدة كل وسائل الأمان المتنوعة التي تجعل المواطنون يقصدون المدينة بحثا منهم عن وسائل الراحة والأمان والرفاهية في آن واحد .

المدينة الذكية تنهى المصيف الأوحد وتنافس الجمصه فى الدقهلية

ومع إنشاء الدولة المصرية لمدينة المنصورة الجديدة، دخل مصيف المنصورة الجديدة، تنافسا شديدا مع مصيف جمصه التاريخي الذي ظل علي مدار التاريخ هو المصيف الأوحد لمحافظة الدقهلية، لتنهي الدولة المصرية مقولة المصيف الأوحد بمحافظة الدقهلية، والمعروف بمصيف "جمصه"، وذلك بعد إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، لتحتوي محافظة الدقهلية علي مدينتين سياحيتين هما مدينة جمصه، ومدينة المنصورة الجديدة

وأصبح المصطافون يستهدفون مصيف المنصورة الجديدة، من مدن ومراكز الدقهلية ومن المحافظات الأخرى، وصمم الكورنيش بطريقة عصرية ومطورة وذكية تليق بالمواطن المصرى، إضافة لمجانية الشاطئ مثل شواطئ مدينة جمصة السياحية فى نفس المحافظة، وتم تحديد شاطئ واحد فى مصيف مدينة المنصورة الجديدة، ليكون خاص برسوم دخول حتي الآن، مع مراقبه الكورنيش بطريقة ذكية من خلال الأعمدة الذكية التى تم زرعها بطول الكورنيش

خدمة واى فاى وبارجولات حديثة علي كورنيش المدينة الذكية "المنصورة الجديدة"

ويضاف إلي تجهيزات كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، تواجد العديد من البارجولات الحديثة والمطورة، وتم وضع الجلسات في الكورنيش أمام الشاطئ ويبلغ طول الكورنيش 15 كيلومترا، وفي المرحلة الأولى تم تنفيذ 4.200 كيلومتر، وإتاحة خدمة الواي فاي للمصطافين ،وبلغت تكلفه ما تم تنفيذه من الكورنيش حتي الآن 600 مليون جنيه كمرحلة أولى، ومتاح به حارة للدراجات الهوائية، وحارة للمشاة (ممشى سياحي)، بالإضافة إلى وجود أبراج إنقاذ، وعدد من السباحين التابعين لفريق الإنقاذ المسئول عن تأمين الشاطئ، تم تدريبهم علي أعلي مستوي واختيارهم بعنايه فائقة لتأمين المصطافين أثناء قضاء اوقاتهم علي شاطئ مدينة المنصورة الجديدة، إضافة لوجود 8 كافيهات صف أمامي وخلفي ووجود كاميرات مراقبة للتأمين على المصطافين.



استعدادات الكافيهات لاستقبال زوار مدينة المنصورة الجديدة



البارجولات والزراعات المختلفه علي كورنيش مدينة المنصورة الجديدة



المصطافين علي شواطئ المنصورة الجديدة



تنفيذ الكورنيش للتعامل مع تغيرات المناخ



جانب من اقبال المصطافين علي شاطئ المدينة الذكية المنصورة الجديدة



كافيهات علي شاطئ مدينة المنصورة الجديدة



كافيهات علي كورنيش المدينة الذكية



كورنيش المنصورة الجديدة



كورنيش شاطئ مدينة المنصورة الجديدة