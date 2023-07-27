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مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله

الخميس، 27 يوليو 2023 12:52 م
مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله وزارة الخارجية ـ أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى الشريف صباح اليوم من قبل مسئولين فى الحكومة الإسرائيلية، والمئات من العناصر المتطرفة، وقيام السلطات الإسرائيلية بمنع المصلين من ممارسة حقهم الأصيل في النفاذ إليه والتعبد به. 
 
وشددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة، والتي تقر بأن الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً ومكان عبادة للمسلمين، ودعت الجانب الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية، التي لا تؤدي إلا إلى تأجيج المشاعر وزيادة حالة الاحتقان القائمة في الأراضي المحتلة، محذرةً من العواقب الخطيرة لمثل هذه الممارسات غير المسئولة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 

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