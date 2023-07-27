مصرع طفلة صدمتها سيارة فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

استقبلت مشرحة مستشفى ناصر العام شمال محافظة بنى سويف ، جثة طفلة صدمتها سيارة بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت لمشرحة مستشفى ناصر العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة بعد أن صدمتها سيارة بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى جثة طفلة تدعى منار.ك.م 4 سنوات وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.