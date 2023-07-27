اليوم السابع
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مصرع شخص سقط من عقار بحدائق أكتوبر فى الجيزة

الخميس، 27 يوليو 2023 11:53 ص
مصرع شخص سقط من عقار بحدائق أكتوبر فى الجيزة إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شخص من عقار بحدائق أكتوبر في الجيزة، ما أسفر عن مصرعه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار، فى حدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية سقط من عقار، ما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

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