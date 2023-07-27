ما أسباب ظهور بقع حمراء في العين؟ تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

ظهور بقع حمراء في العين وتحديدا في المنطقة البيضاء، يعني وجود التهاب في الأوعية الدموية للعين، وهذا الأمر يتطلب الذهاب للطبيب للتعرف على أفضل سبل العلاج؟ وأشار التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth"، أن الأعراض هي بقع حمراء في العين يصاحبها الحكة والالتهابات. وأكد التقرير، أن الإصابة ببقع حمراء في العين من الأمور التي لها العديد من الأسباب، ومنها: