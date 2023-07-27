فرقة فنون متحدى الإعاقة تبدع فى احتفالات العيد القومى لمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عرض فرقة فنون متحدى الإعاقة لفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بالعيد القومي للثغر، حيث قدمت الفرقة رقصة التنورة والحصان وفقرة استعراضية على نغمات أغنية عمار يا إسكندرية، خلال الفعاليات التي انطلقت على الكورنيش بداية من المنتزه وحتى رأس التين، وذلك بحضور أحمد جمال، وجاكلين عازر نائبا المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، والتي تضمنت معرضا فنيا نظمه قسم المواهب بالفرع بعنوان "إسكندرية بتفرح" بقصر ثقافة الشاطبي تضمن 100 لوحة فنية بخامات مختلفة بمشاركة المواقع الثقافية بالفرع.

كما نظم بيت ثقافة 26 يوليو معرضا آخر افتتحه أحمد بركات أستاذ مساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بحضور د. منال يمني مدير الشئون الثقافية بالفرع والفنان التشكيلي مهاب السنباوي.

اشتمل المعرض على 33 لوحة فنية عن معالم الثغر باستخدام خامات متنوعة منها الرصاص، الاكريليك، الخشب، ألوان الزيت وغيرها، بالإضافة إلى لوحات نتاج ورش متعددة ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية، واختتم اليوم بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين إشراف الفنانة التشكيلية سمر مناع.