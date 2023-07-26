العيد القومى للإسكندرية.. تعرف على تاريخ عروس المتوسط ومعالمها السياحية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تحتفل اليوم الأربعاء، محافظة الإسكندرية بعيدها القومى الـ71 والذى يوافق 26 يوليو من كل عام، وتعد محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، واحدة من أهم وأعرق محافظات مصر والعاصمة الثانية، كما أنها تحتوى على العديد من المواقع الأثرية المختلفة، وعدد من الشواطئ التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.



الإسكندرية أسسها الإسكندر الأكبر على ساحل البحر المتوسط فى 7 أبريل 331 ق.م، على أطلال مدينة مصرية قديمة كانت تسمى رع قدت أو راقودة.



تتمتع محافظة الإسكندرية، العاصمة الثانية لمصر بشريط ساحلى طويل يمتد لنحو 77 كم، الأمر الذى جعل المدينة الساحلية تتمتع بعدد كبير من الشواطئ يصل إلى نحو 64 شاطئا بطول ساحل البحر، ومنها شواطئ القطاع الشرقي وهي ( شاطئ ميامي - شاطئ ستانلي -شاطئ السرايا -شاطئ جليم - شاطئ العصافرة ، شاطئ المندرة - شاطئ سيدي بشر ادوار خراط - شاطئ ايناس - شاطئ ابوهيف - شاطئ اسحاق حلمي - شاطئ وانلى -شاطئ ميرامار-شاطئ فريسكا) وتتراوح أسعار دخول الشواطئ من 5 جنيهات إلى 25 جنيها.



تضم محافظة الإسكندرية العديد من المعالم السياحية والأثرية، منها ( قلعة قايتياي الأثرية - المتحف اليوناني الروماني - عمود السواري -مقابر كوم الشفافة - المسرح اليوناني الروماني -مقابر الشاطبي - معبد الرأس السوداء -مقابر الانفوشي - مقابر مصطفي كامل - حدائق قصر المنتزة ، حدائق انطونيادس - طوابي أثرية ).



علي صعيد آخر، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،اليوم، فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71، التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بقيادة الدكتورة إيمان شرف بالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك فى موكب مهيب على طول الكورنيش من المنتزه وحتى رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وهنأ الشريف شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي الـ71 لمحافظة الإسكندرية والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة، موضحا أن المحافظة دائما تحرص على إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيراً إلى أن الاحتفالات ستستمر علي مدار عدة أيام.



وقدم اللواء محمد الشريف الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومى، مشيداً بجهودهم في إخراج الاحتفالات بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.



وأضاف أن الفعاليات شملت انطلاق مواكب عربات الزهور علي طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا علي الأطفال.



وتواجد المحافظ وسط المواطنين بعدة محطات علي طول الكورنيش شملت شاطيء ذوي الهمم بالمندرة، ومنطقة بئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي. كما رحب بجميع المصطافين وضيوف الإسكندرية.



شهد الاحتفالات؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية.



المسرح اليوناني الرومانى



حدائق المنتزه فى الإسكندرية



قلعة قايتياي الأثرية



محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق العيد القومي للمحافظة



مقابر كوم الشقافة