ضبط نصف طن سمن مستورد مجهول المصدر و144 أنبوبة حجرية منتهية الصلاحية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس وكيل وزارة تموين الغربية حملة للمرور علي المحال العامة ببندر المحلة ضمت المحاسب محمد النجار مدير ادارة تموين بندر المحلة واحمد ورد ومحمد صلاح ومحمود حسن برغوث مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية اسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات.

تم التحفظ علي نصف طن سمن مستورد مجهول المصدر، وغير مصحوب بالمستندات الداله علي مصدرهان وتم تحريز المضبوطات ووضع كارتة البيانات عليها.

كما تم ضبط عدد 144أنبوبة حجرية، بشركة مستحضرات طبية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوات، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر جنحة بالمخالفة اخطرت النيابة العامة لمباسرة التحقيقات