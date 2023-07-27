ضبط لصوص السيارات والمتعلقات الشخصية بالقاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته عدد (4 كوبلن - 3 مقص - كوريك.. "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش) واعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتى سرقة ( مبلغ مالى – شاشة) بذات الأسلوب.. تم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

ونجحت الجهود بقيادة اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية فى ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيام باستيقاف (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته واستولى منه على حقيبة بداخلها متعلقاته الشخصية كرهًا عنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.