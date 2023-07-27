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ضبط المتهم بالاستعراض بموتوسيكل معرضا حياة المواطنين للخطر

الخميس، 27 يوليو 2023 12:31 م
ضبط المتهم بالاستعراض بموتوسيكل معرضا حياة المواطنين للخطر حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية أثناء قيادته الدراجة النارية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بطريق العين السخنة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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