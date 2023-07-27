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صحة قنا: قافلة طبية بقرية كلاحين قفط اليوم

الخميس، 27 يوليو 2023 10:00 ص
صحة قنا: قافلة طبية بقرية كلاحين قفط اليوم قافلة طبية - أرشيفة
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية كلاحين قفط التابعة لإدارة قفط الصحية، اليوم الخميس، وذلك فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.
 
وأشار الدكتور راجى إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.
 
وأوضح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن القوافل تأتي حرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.
 

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