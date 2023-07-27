"صحة الدقهلية": تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية أول أغسطس

الدقهلية شريف الديب

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية، وذلك ضمن جهود تطوير العمل في منشآت الرعاية الأساسية.

وأضاف "مكين"، أن المرحلة الثانية تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة من بداية أغسطس المقبل في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه جار اعتماد المنشآت من خلال فريق الوزارة والرعاية الأساسية بالمديرية، وستتضمن وحدات ومراكز طب الأسرة بـ (شها - أجا - ديو الوسطى - البجلات -أشمون - الستامونى -بساط - كوم النور -أبو جلال ).

وأشار الطنبولي إلى أنه بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ 2 ظهرًا وحتى الـ 6 مساء، تستمر فى ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات.

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت فى فبراير الماضى بدأ العمل على مدار 24 ساعة بـ 18 منشأة طبية على مستوى المحافظة، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبناءا على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتفعيل العيادات المسائية.