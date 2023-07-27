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الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

الخميس، 27 يوليو 2023 02:14 م
الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021 وزارة الصحة والسكان
كتب - وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة 2021 الدور الأول والثانى ويناير وفبراير 2022، بنظام التنسيق الإلكترونى العام فى ضوء قواعد التوزيع.
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان، تشمل معايير وقواعد التوزيع عدة اعتبارات منها الاحتياجات - المجموع  والنطاق الجغرافى - الرغبات وعلى الخريجين التقدم عن طريق (الإنترنت) من خلال الموقع الالكترونى للوزارة ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيدلة لإجراء ما يلي:
 
أولا: إدخال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من حتى 15/8/2023 حتى 31 أغسطس 2023.
 
ثانيا: استيفاء الرغبات للخريج خلال الفترة من 3 سبتمبر حتى 17 سبتمبر 2023.
 
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أصدر في وقت سابق، قرارا بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي 2025، فيما ناقشت الوزارة، منتصف سبتمبر الماضي، القواعد الجديدة للتكليف، واستعرضت الدراسة الخاصة بإعداد القوى البشرية في المهن الطبية، والمخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة، والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الـ5 سنوات القادمة.
 
وقال عبدالغفار: إن هناك ضرورة لفتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.

 


الصحة

تكليف الصيادلة

التكليف

دفعة 2021



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