الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

كتب - وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة 2021 الدور الأول والثانى ويناير وفبراير 2022، بنظام التنسيق الإلكترونى العام فى ضوء قواعد التوزيع.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، تشمل معايير وقواعد التوزيع عدة اعتبارات منها الاحتياجات - المجموع والنطاق الجغرافى - الرغبات وعلى الخريجين التقدم عن طريق (الإنترنت) من خلال الموقع الالكترونى للوزارة ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيدلة لإجراء ما يلي:

أولا: إدخال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من حتى 15/8/2023 حتى 31 أغسطس 2023.

ثانيا: استيفاء الرغبات للخريج خلال الفترة من 3 سبتمبر حتى 17 سبتمبر 2023.