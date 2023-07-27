شعبة الذهب: أسعار الذهب فى مصر لم تتأثر بارتفاع الأوقية 60 دولار عالميًا

كتب - إسلام سعيد

قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن الوقت الحالى ملائم لشراء الذهب، خاصة أن الأسعار فى أقل مستوى لها منذ شهر تقريباً لتتراوح بين 2155 و 2160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمصر.

وأشار عبد الحكيم لـ"اليوم السابع" إلى أن السوق العالمي للذهب شهد تحركات سعرية ملحوظة وصلت إلى 60 دولار مؤخرًا لكن السوق في مصر لم يتأثر بهذا الارتفاع بسبب انخفاض الطلب واستقرار سعر الصرف والتأكيدات على استقرار العملة المحلية ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وانخفض سعر الجنيه الذهب في مصر من 18400 جنيها مطلع الشهر الجاري إلي مستوي 17280 جنيها بإجمالي هبوط 1120 جنيها وسط استمرار انخفاض أسعار الذهب في مصر من 2300 إلي 2155 جنيها منذ مطلع هذا الشهر.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في سوق الذهب وقفزت أسعار الجنيه الذهب خلال الربع الأول من 2023 بصورة غير مسبوقة.