اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 06:44 م
أكرم القصاص
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سوريا.. إصابات فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون فى حى جنوبى دمشق

الخميس، 27 يوليو 2023 06:34 م
سوريا.. إصابات فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون فى حى جنوبى دمشق انفجار
وكالات

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أعلنت وسائل إعلام سورية أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت فى حى السيدة زينب جنوبى دمشق، حسبما ذكرت سكاى نيوز.


انفجار

سوريا

دمشق

السيدة زينب



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