سوريا.. إصابات فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون فى حى جنوبى دمشق

أعلنت وسائل إعلام سورية أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت فى حى السيدة زينب جنوبى دمشق، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
سوريا.. إصابات فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون فى حى جنوبى دمشقالخميس، 27 يوليو 2023 06:34 م
انفجار
وكالات
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