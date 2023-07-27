سعر الدولار الآن فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) أمس الأربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤا فى معدل التضخم.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى - فى ختام اجتماعاتها أمس - رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022