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رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

الخميس، 27 يوليو 2023 10:40 ص
رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر. 
 
وكان نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، قد أكد حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية والبناء على العلاقة التاريخية الوثيقة، والتطور الذي حدث في العلاقات المشتركة بين البلدين منذ تبادل زيارات قادة البلدين في عامي 2017 و2018، لافتًا إلى وجود العديد من فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
 
 
 

تران لو كوانج نائب رئيس وزراء فيتنام

مصطفي مدبولي

العلمين

مجلس الوزراء



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