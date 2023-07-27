رئيس الوزراء: تشغيل التكييف على 25 درجة لضمان الاستهلاك بأقل كمية ممكنة

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل " أون لاين " لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، ليتم تطبيقه بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلى مدار الشهر، على أن يكون ذلك وفقا لما يراه كل وزير ومسئول معني.

وأكد على ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة لضمان الاستهلاك بأقل كمية ممكنة، وتشكيل لجنة أزمة للمتابعة يوميا لتنفيذ هذه القرارات.

وأوضح إنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المبارايات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، وترشيد الإنارة العامة فى الأماكن العامة المسئول عنها الدولة ، بجانب استيراد شحنات من المازوت اعتبارا من اليوم لنهاية شهر أغسطس تقدر بـ 250 لـ 300 مليون دولار لعمل توازن فى الشبكة.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين فى اليوم الواحد، و سيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الإثنين المقبل.

وأوضح أن شهر أغسطس أيضا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة ، موضحا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر ، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.