اليوم السابع
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رئيس القضاء الأعلى يستقبل النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق

الخميس، 27 يوليو 2023 03:49 م
رئيس القضاء الأعلى يستقبل النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض
كتب أحمد إسماعيل

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استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى، المستشار الدكتور فتحى المصرى عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق وذلك لتقديم التهنئة علي توليه منصبه الجديد. 
 
كما استقبل رئيس القضاء الأعلى كل من القاضي حسام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل والقاضي ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون دور أبنية المحاكم والشهر العقارى وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.
 
يذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.
 
لقاء رئيس محكمة النقض
لقاء رئيس محكمة النقض

 


رئيس محكمة النقض

رئيس القضاء الأعلى

مساعد وزير العدل

منصب رئيس محكمة النقض



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