دبلوماسى سابق لـdmc: القمة الروسية الأفريقية "قمة مصالح واحتياجات"

إبراهيم حسان

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية في سان بطرسبرج، يتضح أنها قمة مصالح واحتياجات، وهناك اهتمام من روسيا للقمة لأنها تأتي بعد قمة أمريكية عقدت في ديسمبر الماضي في واشنطن.

أضاف الشويمي، في لقائه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الاحتياجات الأفريقية من روسيا تتمثل في "الحبوب والأسمدة والسلاح"، متابعا: "هناك 6 دول سيتم إمدادها بالحبوب بالمجان، وكان لابد من روسيا أن تعقد القمة لطمأنة الدول الأفريقية لاسيما بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، بجانب تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية".

وتابع السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية: "منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية حكم مصر، حرص على بناء الثقة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقام بزيارة روسيا عدة مرات".

وأشار إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي كانت طويلة وتطرق إلى كل المسائل الخاصة بدعم الدول الأفريقية، حتى في قطاع الرياضة، مبينا: "بوتين امتص كل المواقف الأفريقية، ويحرص على رعاية المصالح الروسية، لاسيما وأن روسيا لها مصالح كبيرة في المنطقة، وفي تنافس شديد مع الصين في البلاد الأفريقية".