تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بحى جمرك فى الإسكندرية

نظم حى الجمرك بالإسكندرية، بقيادة المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بديوان عام الحى، وذلك وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وجاء ذلك بالتنسيق بين مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص مع كلا من منطقة الجمرك الطبية وإدارة الأوقاف، لإقامة القافلة الطبية المجانية وتفعيل المبادرة الرئاسية( 100 يوم صحة ) بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحى للكشف على للعاملين بالحى والمواطنين

وتضمنت القافلة الكشف على ( 65 ) حالة باطن، و(4) حالات تنظيم أسرة. كما تم الكشف عن الأمراض المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوى (47) حالة وكذلك مبادرة صحة المرأة والكشف على الأورام السرطانية (50 ) حالة، وأيضا تم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وذلك من قبل حى الجمرك

وخلال القافلة تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية بالصحة الإنجابية والوسائل الحديثة واعراض مرض الضنك وكيفية الوقاية منه وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة من قبل مدير إدارة تنظيم الأسرة ومسئول الإعلام، بمنطقة الجمرك الطبية كذلك شرح جميع المبادرات الرئاسية والخدمات الطبية المتاحة داخل الوحدات الصحية من قبل مدير إعلام وتربية سكانية بالجمرك.

كما تم تنظيم ندوة دينية حول رأى الدين فى تنظيم الأسرة والاهتمام بالدعم النفسى لجميع افراد الأسرة وتربية الأبناء وفقا للشريعة الإسلامية والاستشهاد بالقصص والآيات التى تحث على ضرورة تماسك وترابط الأسرة لاستقرار المجتمع وفضل صيام يوم عاشوراء.