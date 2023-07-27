حبس لص العقارات بالظاهر 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة قطع غيار سيارات من داخل عقار بمنطقة الظاهر.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته عدد (4 كوبلن - 3 مقص - كوريك.. "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش) واعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتى سرقة ( مبلغ مالى – شاشة) بذات الأسلوب.. تم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.