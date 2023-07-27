اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 09:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جنوب إفريقيا تعلن دعوة جميع الدول الإفريقية إلى قمة "بريكس" فى أغسطس المقبل

الخميس، 27 يوليو 2023 08:00 ص
جنوب إفريقيا تعلن دعوة جميع الدول الإفريقية إلى قمة "بريكس" فى أغسطس المقبل بريكس - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب وزير الإدارة التعاونية والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا، باركس تاو، دعوة جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 إلى قمة "بريكس"، لكنه أكد عدم تلقي تأكيد على مشاركتها جميعا.

وقال تاو: "أعلم أنه تمت دعوة جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة، لكن لا يمكنني تأكيد (حضورها)، وكذلك الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى دول "بريكس"، مثل الأرجنتين وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى".

وقال مكتب رئيس جنوب إفريقيا إن قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا سيحضرون قمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبورغ من 22 إلى 24 أغسطس، شخصيا، في حين سيقود وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الوفد الروسي في القمة.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس، فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر التحاضر المرئي، معتبرا أنها ستكون مشاركة كاملة.

وتجمع "بريكس" بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فضلا عن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر. وترأس جنوب إفريقيا حاليا الاتحاد، فيما ستنتقل الرئاسة إلى روسيا في عام 2024.


بريكس

جنوب افريقيا

الارجنتين

افريقيا

جوهانسبرج

الامارات

السعوديه



الموضوعات المتعلقة

الرئيس الجزائرى: قدمنا طلبًا لنكون عضوًا مساهمًا فى بنك "بريكس"

الجمعة، 21 يوليو 2023 08:53 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انفجار غاز فى جنوب أفريقيا.. السعودية تُقدم قرضًا ميسرا لتونس.. هجوم مسلح فى باكستان.. تعديل وزارى فى فرنسا.. بريكس تدعو لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة

الجمعة، 21 يوليو 2023 12:00 ص

المجلس الوطنى الفلسطينى يُرحب بدعوة "بريكس" لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الخميس، 20 يوليو 2023 08:41 م

"بريكس" تدعو لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها "القدس الشرقية"

الخميس، 20 يوليو 2023 05:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة