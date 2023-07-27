اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توقيع اتفاقية بين موريتانيا والفاو للمساهمة فى توفير الاكتفاء الذاتى فى مجال المراعى

الخميس، 27 يوليو 2023 04:00 ص
توقيع اتفاقية بين موريتانيا والفاو للمساهمة فى توفير الاكتفاء الذاتى فى مجال المراعى موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

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وقع وزير التنمية الحيوانية الموريتاني حمديت ولد الشين، الأربعاء فى نواكشوط، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو الكساندر هيين، على اتفاقية لتنفيذ دراسة أولية لمشروع للمساهمة في توفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي.
 
وذكرت وزارة الزراعة - في بيان- أن الدراسة الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية تهدف إلى تحديد آفاق استغلال الموارد الطبيعية بتوفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي نظرا للظروف الاقليمية المحيطة.
 
وستحدد الدراسة الأولية للمشروع كذلك مسارات الدراسات اللاحقة المتعلقة بتنمية منطقة آوكار التي تكتسي أهمية استراتيجية هامة بالنسبة لبلادنا.

موريتانيا

نواكشوط

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الفاو

الامم المتحده

الكساندر هيين



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