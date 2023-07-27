تخلص من سموم جسمك واشرب ماء الليمون في الصباح

كتبت ميرفت رشاد



10 فوائد لتناول ماء الليمون في الصباح 1. إزالة السموم الليمون هو مصدر لجزيئات النبات التي تسمى الفلافونويد ، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، وكذلك فيتامين سي ، أحد مضادات الأكسدة القوية. تحقق مضادات الأكسدة ذلك عن طريق التخلص من الجذور الحرة ، وهي مواد خطرة ومسببة للأمراض ينتجها الإجهاد التأكسدي في الجسم. بدء يومك بماء الليمون مفيد للغاية لصحتك بطرق مختلفة، على الرغم من أن الليمون يحتوي على عناصر غذائية مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة ، فإن كمية عصير الليمون في كوب من الماء تحدد عدد السعرات الحرارية الموجودة فيه، وإليك الفوائد العديدة لاستهلاك ماء الليمون في الصباح، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".الليمون هو مصدر لجزيئات النبات التي تسمى الفلافونويد ، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، وكذلك فيتامين سي ، أحد مضادات الأكسدة القوية. تحقق مضادات الأكسدة ذلك عن طريق التخلص من الجذور الحرة ، وهي مواد خطرة ومسببة للأمراض ينتجها الإجهاد التأكسدي في الجسم.



2. يساعد على الهضم إن شرب ماء الليمون أول شيء في الصباح يحفز إنتاج عصارة المعدة ، مما يعزز الهضم بشكل أفضل.



3. غني بفيتامين سي الليمون والحمضيات الأخرى غنية بفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة الحيوية التي تساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة الضارة. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين سي في إنتاج الهرمونات وامتصاص الحديد وتخليق الكولاجين في الجسم. الليمون غني بفيتامين C ، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة والحماية من الأمراض الشائعة.



4. الترطيب يعتبر ماء الليمون طريقة رائعة لبدء اليوم مع الترطيب، من الضروري التأكد من أنك تستهلك كمية كافية من الماء كل يوم. على الرغم من أن الماء العادي مصدر موثوق للصحة العامة ، لا يستمتع الجميع بمذاقه. يمكنك شرب المزيد من الماء إذا قمت بتذوقه بعصير الليمون.



5. فقدان الوزن يمكن أن تساعد ألياف البكتين الموجودة في الليمون في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لماء الليمون أن يعمل كمثبط طبيعي للشهية. يمكن أن تساعد مياه التخلص من السموم المصنوعة من الليمون والماء والفواكه الأخرى في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.



6. يعزز صحة الكلى قد يساعد ماء الليمون في تخفيف حصوات الكلى ، وفقًا لبعض الأبحاث. يبدو أنه يعمل بشكل أفضل عند استخدامه مع العلاج التقليدي ، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا علاجًا بديلاً مفيدًا. ينتج عن تراكم المعادن في الكلى حصوات الكلى. عادة ما تحتوي على أكسيد الكالسيوم، السيترات مادة تستخدم بشكل متكرر كدواء.



7. يقوي الجسم على الرغم من أن الليمون حامضي ، إلا أن له تأثير قلوي على الجسم. يمكن أن تؤدي موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم إلى تحسين الصحة العامة.



8. ينعش التنفس يحتوي ماء الليمون على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ، والتي يمكن أن تساعد في إنعاش النفس ومنع رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.