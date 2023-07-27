تحرير 6 محاضر لمخابز بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا بالتنسيق مع إدارة التموين بتنفيذ حملة تفتيشية استهدفت المخابز البلدية بقرية الشنطور، وسربو، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وتدني مستوى النظافة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمتابعة ملف المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد أي تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ومراجعتها بدقة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة حيث تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف بقريتي بدهل والشنطور ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.