تجديد حبس مسجل خطر سرق أتوبيس ركاب بشبرا الخيمة 45 يوما

جد د قاضي المعارضات بمحكمة شبر الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس مسجل خطر 45 يومًا للمرة الثالثة، لاتهامه بسرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات وإخفائه فى القليوبية، وكانت النيابة استعجلت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وأدلى المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية حول قيامه بارتكاب واقعة السرقة، بأنه فوجئ أثناء سيره بالشارع بأتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات داخله المفتاح الخاص به مع عدم تواجد السائق، فتمكن من قيادته والهرب، ثم توجه به إلى منطقة شبرا الخيمة حيث أخفاه تمهيدا لبيعه لأحد الأشخاص، وأرشد المتهم عن الأتوبيس، وتم ضبطه، وبسؤال السائق، وجه اتهاما للعاطل بالسرقة.

البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد تعرض أتوبيس تابع لإحدى الشركات، للسرقة على يد مجهول، أثناء توقفه بالشارع وبفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية السارق، وتبين أنه مسجل خطر، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه.