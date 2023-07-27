استمرار حبس 3 أشخاص 15 يوماً لاتهامهم بقتل سائق توك توك فى الوراق

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوماً لاتهامهم بقتل سائق توك توك في الوراق.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق توك توك في الوراق بسبب خلافات مالية.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

أنهى 3 أشخاص حياة سائق توك توك داخل مسكن أحدهم في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، استدرجه 3 أشخاص لمسكن أحدهم، واعتدوا عليه مما أسفر عن مقتله، نتيجة خلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.