تأجيل محاكمة المتهم بإطلاق النار على شاب بمقهى فى الفيوم وقتله

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهم «عبد الرحمن. ر» 26 سنة لدور الانعقاد المقبل من شهر أغسطس، لحين ورود تقرير الطب الشرعي، وتوكيل محامي آخر لانسحاب محامي المتهم، وذلك في إتهامه بقتل طلال م، بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية عليه أثناء تواجدهما على أحد المقاهي بوسط قرية سنهور، لخلافات بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف فبراير الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد مقتل شاب يدعى طلال م (27 سنة) إثر إصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم، أثناء جلوسه على مقهى في منطقة سنهور بدائرة مركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم.

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ المتهم "عبد الرحمن ر" وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما وأثناء تواجدهما الي المقهي وقعت بينهما مشادة وتجدد الخلاف فقام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته علي المجني عليه وأودي بحياته.

وتم نقل جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك، كما صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييع إلى مثواه الأخير عقب إنهاء التشريح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة انتقامًا من صديقه لوجود خلافات سابقة بينهما، كما قام بتمثيل الجريمة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل الجلسة للشهر المقبل.