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بوتين يؤكد أهمية التشاور مع الرئيس السيسى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية

الخميس، 27 يوليو 2023 12:07 ص
بوتين يؤكد أهمية التشاور مع الرئيس السيسى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية لقاء الرئيس السيسي وبوتين
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "قصر قسطنطين" بمدينة سان بطرسبرج.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الروسي رحب بزيارة الرئيس إلى روسيا، مشيداً بالدور المهم للرئيس في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة. 
 
كما أشار الرئيس بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
الرئيس السيسي وبوتين (1)
 

الرئيس السيسي وبوتين (2)
 

الرئيس السيسي وبوتين (3)
 

الرئيس السيسي وبوتين (4)
 
 

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