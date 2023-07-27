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بوتين: روسيا وأفريقيا تعملان معا لتشكيل نظام عالمى متعدد الأطراف

الخميس، 27 يوليو 2023 09:23 م
بوتين: روسيا وأفريقيا تعملان معا لتشكيل نظام عالمى متعدد الأطراف بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ بلاده ستستمر في العمل على زيادة وترسيخ التعاون مع الدول الأفريقية، مشددًا على أن الجانبين يعملان معا من أجل تشكيل نظام متعدد الأطراف أكثر عدلا على أساس مبادئ المساواة السيادية للدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
 
ووعد "بوتين"، في كلمته خلال عشاء عمل على هامش "القمة الروسية الأفريقية"، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن بلاده ستواصل الإسهام بقسط كبير في تسوية النزاعات الحالية وتجنب ظهور بؤر جديدة للتوتر ومكافحة الإرهاب والتطرف والجوائح والجوع وحل قضايا الأمن الغذائي. 
 
وتابع: "كثيرون في أفريقيا يعرفون المثل الذي يقول إذا أردت أن تسير بسرعة فعليك أن تسير وحدك، أما إذا أردت أن تسير إلى مسافة بعيدة فعليك أن تسير مع شركائك.. ونحن على استعداد للعمل من أجل المستقبل".

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