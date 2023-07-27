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بوتين: أنظر للمستقبل بتفاؤل.. والعلاقات الروسية الأفريقية تستند إلى صلات متينة

الخميس، 27 يوليو 2023 09:12 م
بوتين: أنظر للمستقبل بتفاؤل.. والعلاقات الروسية الأفريقية تستند إلى صلات متينة بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّه ينظر للمستقبل بتفاؤل، مفسرا ذلك بأن العلاقات الروسية الأفريقية تستند إلى الصلات المتينة للصداقة والتعاون والخبرة الإيجابية.
 
وأضاف "بوتين"، في كلمته خلال عشاء عمل على هامش "القمة الروسية الأفريقية"، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد السوفياتي قدم لشعوب أفريقيا دعما كبيرا في النضال ضد الاستعمار والعنصرية والأبارتهايد وساعد البلدان الأفريقية في وضع أسس للاقتصاديات الوطنية. 
 
وتابع، أنه جرى بناء منشآت مهمة للبنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والمستشفيات والمدارس وقُدمت المساعدة في تشكيل وتزويد وتجهيز القوات المسلحة في أفريقيا، كما أن مئات الآلاف من الأفارقة تخرجوا من مؤسسات تعليمية في روسيا، وحصلوا على معارف ومهن جاءت بفائدة عملية للدول الأفريقية.

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