اليوم السابع
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بدء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجنوب سيناء السبت المقبل

الخميس، 27 يوليو 2023 04:11 م
بدء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجنوب سيناء السبت المقبل محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن بدء امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة للعام الدراسي 2022 / 2023 يوم السبت القادم، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 / 8 / 2023م للامتحانات النظري ويوم الخميس 10 / 8 / 2023م ، وذلك بمدن رأس سدر، وطور سيناء، وأبورديس، ودهب، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
 
وأضاف محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي المستهدفين للامتحان 307 طلاب وطالبات وبعدد 4 لجان امتحانية.
 
وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة للامتحان وتوفير المياه وسبل الراحة للطلاب والملاحظين سواء داخل اللجان أو الاستراحات المخصصة للملاحظين مع الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة للامتحان. 
 
ويذكر أن إجمالي نسبة النجاح بالدبلومات الفنية الدور الأول بالتعليم الصناعي بلغت 60.33٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم التجاري 84 ٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم الفندقي97٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم الزراعي 34 ٪؜.

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الدور الثاني لامتحانات الدبلومات

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