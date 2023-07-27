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التعليم: لم يحصل أى طالب بنتيجة الثانوية العامة 2023 على 100%

الخميس، 27 يوليو 2023 03:08 م
التعليم: لم يحصل أى طالب بنتيجة الثانوية العامة 2023 على 100% طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لم يحصل أى طالب فى نتيجة الثانوية العامة على مجموع درجات 100%، موضحة إن عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية في كل المواد، شئ متوقع لأن هناك  أسئلة مقالية ليس لها إجابة نموذجية واحدة، وكل طالب يجيب عنها  وفق قدراته ومهاراته ومفاهيمه للإجابة المطلوبة.
 
وقد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.
 
كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازى أن نسبة النجاح فى امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

أوائل الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الرياضيات بالثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الجيولوجيا للثانوية العامة 2023



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