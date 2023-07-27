بايدن: خصصنا 50 مليار دولار لمواجهة ظاهرة التغير المناخى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 50 مليار دولار لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الدكتور مجدى علام مستشار برنامج المناخ العالمى وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مقدمات التغيرات المناخية بدأت منذ أكثر من 25 سنة، وعلى مدار الـ100 سنة الماضية كان الوقود الأحفورى واستخدامه بكثافة له تأثير كبير على التغيرات المناخية.

وأضاف مستشار برنامج المناخ العالمى:"كنا نتوقع أنه في عام 2050 لن تزيد درجة الحرارة عن درجة ونصف ولكن تقرير الأمم المتحدة تتوقع أن نتخطى درجتين حرارة وهذا سيحدث اضطرابات عنيفة مثل جفاف وأعاصير وزحف رمال وتغير حاد في درجات الحرارة مثل ظاهرة النينو".