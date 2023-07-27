بايدن: إدارة الغابات الأمريكية ستوفر مليار دولار لزراعة أشجار فى المدن

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخى هو "تهديد وجودى".

وقال بايدن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/، لا أحد يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.



وكشف بايدن أن هناك في الكونجرس من يحاول تعطيل تمويل خطط لمحاربة التغير المناخي، موضحا أن إدارة الغابات الأمريكية ستوفر مليار دولار لزراعة أشجار في المدن.



وأضاف أنه يتم العمل لجعل المجتمعات المحلية تتعافى من آثار موجة الحرارة،مبينا في الوقت ذاته أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر في 100 مليون أمريكي.

وأوضح أن الحرارة المفرطة تكلّف الولايات المتحدة 100 مليار دولار كل عام، وسنعمل على جعل البيوت أكثر قدرة على تحمل الحرارة الفائقة".