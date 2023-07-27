الرابعة مكرر على الثانوية الأزهرية: أتمنى الالتحاق بكلية الطب لخدمة المجتمع

سوهاج محمود مقبول

عبرت مروة نور الدين أبوضيف عثمان الطالبة بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى التابع لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومن أوائل الثانوية الأزهرية هذا العام بمجموع درجات 648، بنسبة 99.69٪، عن فرحتها وسعادتها بحصولها على المركز الرابع مكرر، وقالت: "أهدى نجاحى لوالدتى ووالدى وأشقائى الذين وقفوا بجوارى، وساعدونى حتى أصل إلى هذا المستوى، وأتمنى الالتحاق بكلية الطب لخدمة المجتمع".

وأضافت صاحبة المركز الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: "كنت الأولى بالمرحلة الابتدائية والأولى بالمرحلة الإعدادية والآن الحمد الله الأولى بالمرحلة الثانوية، وكنت أذكر طوال اليوم ساعات كثيرة، وأضع نصب عينى التفوق لأسعد نفسى وأهلى بالتفوق، والحمد لله تحقق بفضل الله، وكنت أذاكر دروسى عبر منصات أون لاين، وأخذ دروس في اللغة الإنجليزية والرياضيات فقط وباقى المواد كلها أون لاين".

ومن جانبها، قالت والدة مروة وتعمل ربة منزل: "قمت بتوفير كافة سبل الراحة لابنتى حتى لا تنشغل بشئ غير المذاكرة والتحصيل، واخترنا لها ولأخوتها التعليم الأزهرى، لأنه تربية وخلق ومبادئ، وابنتى كانت تذاكر طوال اليوم، وخصصنا لها مكان منفصلا بالمنزل للمذاكرة والحمد لله تفوقت، وكانت من الأوائل، وأشكر الأزهر وفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر على الدعم الذى يقدمه للطلاب".

وأوضحت والدة مروة أن نجلها الكبير محمد صيدلى خريج الأزهر وأحمد بالصف الثانى الثانوى أزهر، وغادة بالصف الأول الإعدادى الأزهرى، ونورا الصف الخامس الابتدائى والأخير بالأول الابتدائى الأزهرى.

وهنأ الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية فى اتصال هاتفي الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي فتيات الحاصلة علي المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق والتقدم .

وأعرب رئيس المنطقة عن خالص تقديره وتهانيه لأسرة الطالبة علي ما بذلوه من جهد ورعاية لتحقق المركز الرابع علي مستوي الجمهورية، كما قدم فضيلته التهاني والتبريكات لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوي محافظة سوهاج ولجميع الناجحين ، ومتمنيًا حظ أوفر في القادم لمن لم يحالفه التوفيق في الدور الأول.