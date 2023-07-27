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الثامنة على الثانوية الأزهرية: هدفى كان إسعاد أسرتى بحصولى على مركز ضمن الأوائل

الخميس، 27 يوليو 2023 02:34 م
الثامنة على الثانوية الأزهرية: هدفى كان إسعاد أسرتى بحصولى على مركز ضمن الأوائل أسرة الثامنة على الثانوية الأزهرية
المنوفية - محمد فتحى

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حالة من السعادة والفرحة، سيطرت على منزل الطالبة إيمان محمد عبد العزيز على خليل والحاصلة على المركز الثامن شعبة الأدبى بالثانوية الأزهرية بمعهد دلهمو الثانوى.
 
وتقول إيمان محمد عبد العزيز على خليل، أنها تلقت خبر تفوقها وحصولها على المركز الثامن من مسئولى الأزهر بالقاهرة، مضيفة: لم أتوقع حصولى على مركز ضمن أوائل الجمهورية نهائيا، ولكنى اجتهدت وتعبت خلال هذا العام، لكى أستطيع أن أحصل على مجموع كبير وأسعد والدى ووالدتى الذين بذلوا مزيد من الجهد والتعب معى .
 
وأشارت إيمان، إلى أنها كانت تذاكر يوميا لا يقل عن 4 أو 5 ساعات نظرا لأن الثانوية الأزهرية بها مواد كثيره تبلغ أكثر 15مادة سواء مواد ثقافية أو شرعية، مشيرة إلى أنها كانت تذهب إلى المعهد يوميا، وهذا من ضمن أسباب النجاح والتفوق نتيجة اهتمام المدرسين بالطالبات طوال العام .
 
وتؤكد الحاصلة على المركز الثامن شعبة الأدبى، أنها تتمنى الالتحاق بكليات القمة وبالتحديد لغات وترجمة وشريعة إسلامية ودراسات إنسانية، مؤكدة أن الفضل الأول لله وحفظها للقرآن الكريم ثم لوالدها ووالدتها الذين بذلوا مزيد من الجهد والتعب من أجلى.
 
 
الثامنة على الثانوية الأزهرية (1)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (1)

الثامنة على الثانوية الأزهرية (2)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (2)

الثامنة على الثانوية الأزهرية (3)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (3)

الثامنة على الثانوية الأزهرية (4)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (4)

الثامنة على الثانوية الأزهرية (5)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (5)

الثامنة على الثانوية الأزهرية (6)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (6)

الثامنة على الثانوية الأزهرية (7)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (7)

الثامنة على الثانوية الأزهرية (8)
الثامنة على الثانوية الأزهرية (8)

 
 

 


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