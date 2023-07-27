وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن هذا المنتدي يشمل تنظيم عدد كبير من الجلسات الموضوعية، مشيرا إلي أن المنتدي يتضمن العديد من المحاور منها محور الاقتصاد العالمي الحديد والمحور الثاني التكامل الأمني، وتعزيز السيادة بالإضافة إلي التعاون في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والمحور الأخير يتعلق بالتعاون الإنساني والاجتماعي.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد علي هامش المنتدي العديد من اللقاءات الثنائية.

ويلتقي الرئيس بوتين مع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤوساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس تجمع الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا(نيباد) حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.

كما سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الاستقبال الذي سيقيمه الرئيس بوتين للرؤساء الأفارقة المشاركين في القمة.