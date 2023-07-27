اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشارك مع القادة الأفارقة باجتماع وساطة لتسوية أزمة روسيا وأوكرانيا

الخميس، 27 يوليو 2023 04:19 م
الرئيس السيسى يشارك مع القادة الأفارقة باجتماع وساطة لتسوية أزمة روسيا وأوكرانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بمدينة سان بطرسبرج، فى اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ الرئيس "عثمان غزالى" رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، والرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نيجيسو"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، والرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني".
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القادة الأفارقة تابعوا خلال الاجتماع تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة، خاصةً عقب زيارة الوفد الأفريقي لكل من روسيا وأوكرانيا في شهر يونيو الماضي لمحاولة الإسهام بشكل جاد في مساعي الحل الجارية للأزمة بين البلدين، مع تأكيد مواصلة دعم القارة لكافة الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية اتصالاً بالتداعيات الاقتصادية بالغة الأثر على اقتصادات الدول الأفريقية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

السيسي

الرئيس السيسي

سان بطرسبرج

روسيا

افريقيا

الحرب الروسية الاوكرانية

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة