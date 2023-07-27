الجزائر: إطلاق وتشغيل أولى أعمدة شحن السيارات الكهربائية

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شهدت الجزائر، اليوم /الخميس/، إطلاق وتشغيل أولى أعمدة شحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن مشروع تركيب محطات الشحن في العديد من مدنها، بهدف تعزيز وتطوير وإدراج استعمال السيارات الكهربائية فى السوق الجزائرى.

وينص هذا المشروع، الذي تشرف على تنفيذه الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز" المملوكة للدولة، على تركيب 1000 محطة شحن مع نهاية العام المقبل 2024.



من جانبه، أوضح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن مثل هذه الخطوة ستسمح لبلاده الانضمام للتوجه العالمي نحو الطاقات النظيفة، ويؤكد أيضا عزمها على المضي قدما من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.



وأضاف أن هذا المشروع سيتيح فرصة لتطوير البنى التحتية لدعم التزايد في عدد السيارات الكهربائية وبالتالي تعزيز الانتقال نحو الطاقات المتجددة والمستدامة بالجزائر.