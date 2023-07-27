الثانية مكرر على الثانوية الأزهرية بالغربية: صلاة الفجر والمذاكرة سر تفوقى

سادت حالة من الفرحة والسعادة داخل منزل الطالبة ندى حسين السعودى الثانى مكرر فى الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية بمجموع 97.46% بعد إعلان تفوقها دراسيا وحصولها على المركز الثانى مكرر.

وكشفت الطالبة ندى السعودى، أن فرحتها بالنتيجة لا توصف بعد أن كلل الله فترة دراستها بالنجاح والتفوق وحققت حلمها بأن تكون بين اوائل الثانوية الأزهرية

وأضافت أنها اتصلت بأحد المدرسين للاستعلام عن موعد إعلان النتيجة وأبلغها بأنها تم اعتمادها وإعلان اسمها من بين أوائل الطلبة، موضحة أن فرحتها بالخبر أثلجت صدرها وأدخلت الفرحة على قلبها وأبلغت والديها وأسرتها وسادت الفرحة بين أفراد الأسرة، مشيرة إلى أنها اجتهدت فى فترة الدراسة وأن الله أرضاها بهذه النتيجة وحصدت مجهود السنة الدراسية من المذاكرة والاجتهاد .

وأوضحت أنها كانت تنظم وقتها طوال فترة الدراسة حيث كانت تبدأ يومها بصلاة الفجر ثم تتوكل على الله وتبدأ فى المذاكرة ومراجعة دروسها وتذهب للدروس وبعد عودتها تجلس لتراجع ما تحصلت عليه من معلومات حتى لا يتراكم عليها أى شيء وواظبت على ذلك طوال أيام السنة.

وأشارت الطالبة، إلى أنها ستلتحق بكلية اللغات والترجمة والتى ستفتح أمامها مجالات كثيرة لنشر تعاليم الدين الإسلامى، موجهة نصيحة للطلاب بالمذاكرة أولا بأول وعدم تأخير المراجعات لتسهيل عمليات الحفظ والمراجعة .

أما حسين السعودى والد الطالبة فهنئ نجلته بما حققته من نجاح وتفوق، مشيرا إلى أن نجلته اجتهدت طوال الدراسة وكانت مثالا للالتزام ولم تحملهم أى أعباء أو ضغوطات وحققت هدفها على أكمل وجه.

ولفت إلى أن نجلته كانت تنظم وقتها بين المذاكرة والدروس وكانت تحرص على استغلال وقتها بشكل أمثل ولم يشعر أى من أفراد الأسرة بأى ضغوط من ناحيتها بل كانوا يقدمون لها الدعم النفسى وتهيئة المناخ المناسب لها للتركيز فى مذاكرتها.

وأوضح أن نجلته كانت تحرص على بداية يومها مع أذان الفجر فكانت تقوم وتصلى الفجر ثم تبدأ فى مراجعة ومذاكرة المواد المكررة عليها وتذهب للدروس وتعود للمنزل لتستكمل مذاكرة ما تحصلت عليه من معلومات.

وأوضح أنه كان دائما ينصحها بالقيام بدورها والمذاكرة وأن تترك الأمر لله عز وجل وأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا وأى مجموع كان سيتقبلون الأمر بصدر رحب.

وأكد أنه لم يحالفه الحظ بمكالمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والذى هنأ الأوائل تليفونيا نظرا لقيامه بتغيير الرقم المسجل فى استمارة نجلته، مؤكدا أنه يفخر بان نجلته درست بالأزهر الشريف.