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التدخل السريع ينجح فى إنقاذ مواطن بلا مأوى يفترش الطريق السريع بطنطا

الخميس، 27 يوليو 2023 11:55 م
التدخل السريع ينجح فى إنقاذ مواطن بلا مأوى يفترش الطريق السريع بطنطا التدخل السريع ينجح فى إنقاذ مواطن
عادل ضرة

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تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية  من انقاذ مواطن مواليد 1955 من التشرد بالشارع بعد ترك أهليته له.
 
كان فريق التدخل السريع قد رصد وجود مسن يتجاوز الـ 68 عاما يجلس بناصية كوبرى اخناواى على طريق طنطا القاهرة الزراعي، وتبين أنه كان متزوجا وتوفت زوجته التى كانت ترعاه و تساعده، وترك المنزل واتخذ من الشارع مأوي له، وتم اقناعه وادخاله دار رعاية المسنين والعجزة بطنطا.
 
 




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