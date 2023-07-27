وأشادت الخارجية الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية والتي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة "صافر" المتهالك.

وأثنت الوزارة على مساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.