الإمارات.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بعد صلاة الظهر

شيماء بهجت

أعلن ديوان الرئاسة فى الإمارات اليوم الخميس، أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ستقام بعد صلاة الظهر فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول فى البطين بمدينة أبوظبى .

على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وسيبدأ تقبل التعازي اليوم فى قصر المشرف بمدينة أبوظبى فى الإمارات من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 عصرا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا.

ونعى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيان نعي أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.