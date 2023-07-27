الإمارات.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بعد صلاة الظهر

أعلن ديوان الرئاسة فى الإمارات اليوم الخميس، أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ستقام بعد صلاة الظهر فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول فى البطين بمدينة أبوظبى .
على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
وسيبدأ تقبل التعازي اليوم فى قصر المشرف بمدينة أبوظبى فى الإمارات من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 عصرا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيان نعي أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية جاء فيه:
ويوم السبت الماضي أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.
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