اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 10:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الخميس، 27 يوليو 2023 09:27 ص
إصابة 8 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 من عمال اليومية، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق " بلبيس- الجعفرية" أمام قرية الطحاوية نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث  انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - الجعفرية "أمام قرية الطحاوية، وأسفر الحادث عن إصابة  8 من عمال اليومية بالمزارع ، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم  بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى  بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه، ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

 


طريق بلبيس الجعفرية

انقلاب سيارة ربع نقل

عمال اليومية

مستشفي بلبيس

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة