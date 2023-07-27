إزالة 83 حالة تعد فى 6 مراكز بالمنيا

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 36 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 11 حالة فى المهد وإيقاف 6 حالات بقرية شلقام و4 حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية الجرنوس، و4 حالات بقرية صندفا، وحالتان بقرية بنى على و حالة تعد على أرض أوقاف بعزبة أبو جمعه التابعة لمجلس قروى أبوجرج و8 حالات بحى شرق و جنوب المدينة.



وفى مركز العدوة ، تم إزالة 6 حالات تعد فى المهد منها 5 حالات خارج الحيز العمرانى و حالة خارج الحيز العمرانى ، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعد بالبناء فى مركز مغاغة منها حالتان بحى شرق المدينة و رصد و إزالة حالتين للبناء على أرض زراعية بقرية طنبدى و 4 حالات بمجلس قروى شم .



وفى مركز سمالوط ، تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية طحا الأعمدة و إيقاف حالتى بناء فى المهد بحى شمال المدينة وإزالة حالتين بقرية اسطال ، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتى نزلة البدرمان ودلجا بمركز ديرمواس.