اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 02:28 م
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إزالة 83 حالة تعد فى 6 مراكز بالمنيا

الخميس، 27 يوليو 2023 01:32 م
إزالة 83 حالة تعد فى 6 مراكز بالمنيا إزالة التعديات على الأراضى
المنيا- حسن عبد الغفار

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على أملاك دولة بدون ترخيص بقريتى نزلة حسين و بنى أحمد الغربية .
 
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 36 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 11 حالة فى المهد وإيقاف 6 حالات بقرية شلقام و4 حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية الجرنوس، و4 حالات بقرية صندفا، وحالتان بقرية بنى على و حالة تعد على أرض أوقاف بعزبة أبو جمعه التابعة لمجلس قروى أبوجرج و8 حالات بحى شرق و جنوب المدينة.

وفى مركز العدوة ، تم إزالة 6 حالات تعد فى المهد منها 5 حالات خارج الحيز العمرانى و حالة خارج الحيز العمرانى ، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعد بالبناء فى مركز مغاغة منها حالتان بحى شرق المدينة و رصد و إزالة حالتين للبناء على أرض زراعية بقرية طنبدى و 4 حالات بمجلس قروى شم .

وفى مركز سمالوط ، تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية طحا الأعمدة و إيقاف حالتى بناء فى المهد بحى شمال المدينة وإزالة حالتين بقرية اسطال ، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتى نزلة البدرمان ودلجا بمركز ديرمواس.
 
 
 
 
 

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