تحرير 8 مخالفات خلال حملة مكبرة على محلات الجزارة والمخابز فى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، جهودها في متابعة الأسواق والمحلات التجارية لعرض وبيع اللحوم، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.
من جانبه ، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير7 مخالفات لمحلات جزارة غير مرخصة ، مؤكدا انه تم التحفظ علي اللحوم المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما تم تحرير محضر نظافة لأحد المخابز البلدية المخالفة.
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