اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 8 مخالفات خلال حملة مكبرة على محلات الجزارة والمخابز فى المنيا

الخميس، 27 أبريل 2023 01:23 م
تحرير 8 مخالفات خلال حملة مكبرة على محلات الجزارة والمخابز فى المنيا جانب من الحملات على الجزارين
المنيا – حسن عيد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، جهودها في متابعة الأسواق والمحلات التجارية لعرض وبيع اللحوم، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.
 
من جانبه ، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير7 مخالفات لمحلات جزارة غير مرخصة ، مؤكدا انه تم التحفظ علي اللحوم المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما تم تحرير محضر نظافة لأحد المخابز البلدية المخالفة.
 
جانب من الحملات على الجزارين (2)
 

جانب من الحملات على الجزارين (1)
)

جانب من الحملات على الجزارين (3)
 

 


حملات تموينية

وحدات محلية

مجلس المدينة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة