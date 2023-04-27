تحرير 8 مخالفات خلال حملة مكبرة على محلات الجزارة والمخابز فى المنيا

المنيا – حسن عيد الغفار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديريات الصحة و الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، جهودها في متابعة الأسواق والمحلات التجارية لعرض وبيع اللحوم، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

من جانبه ، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير7 مخالفات لمحلات جزارة غير مرخصة ، مؤكدا انه تم التحفظ علي اللحوم المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما تم تحرير محضر نظافة لأحد المخابز البلدية المخالفة.