إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأى مخالفة بناء وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 30 حالة تعد وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 8538 مترًا .